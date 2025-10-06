SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 23,38 EUR.

Die SMA Solar-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 23,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bisher bei 22,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 53.748 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Bei 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,42 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,00 EUR je SMA Solar-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 07.08.2025. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Laut Analysten dürfte SMA Solar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR einfahren.

