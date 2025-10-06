SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 23,54 EUR nach.
Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 23,54 EUR. Das Tagestief markierte die SMA Solar-Aktie bei 23,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.847 SMA Solar-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 115,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,00 EUR.
Am 07.08.2025 lud SMA Solar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar 0,45 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR ausweisen wird.
SMA Solar-Aktie dennoch höher: Hunderte Stellen werden gestrichen
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren verloren
SMA Solar-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
