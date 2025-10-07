DAX24.401 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.415 -0,1%Euro1,1670 -0,4%Öl65,34 -0,3%Gold3.958 -0,1%
DAX schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert
Siemens Energy-Aktie gibt nach: Analyst sieht hohe Erwartungen für Bilanzvorlage
Aktie im Blick

SMA Solar Aktie News: SMA Solar wird am Dienstagmittag ausgebremst

07.10.25 12:06 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar wird am Dienstagmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 22,98 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
23,00 EUR -0,44 EUR -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:40 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 22,98 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die SMA Solar-Aktie bis auf 22,90 EUR. Bei 22,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.698 Stück gehandelt.

Am 04.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 7,64 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (10,94 EUR). Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 110,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,00 EUR aus.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -1,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 397,55 Mio. EUR umgesetzt.

Laut Analysten dürfte SMA Solar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

