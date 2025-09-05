SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Mittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SMA Solar. Zuletzt wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 19,25 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 19,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SMA Solar-Aktie bei 19,82 EUR. Bei 18,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 103.450 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. Mit einem Zuwachs von 29,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 43,17 Prozent Luft nach unten.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar-Aktie wird bei 18,00 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 397,55 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,577 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar-Aktie steigt kräftig: Jefferies hebt Aktie auf 'Hold' an - Kursziel unverändert

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet

SMA Solar-Aktie mit kräftigem Kursrutsch: Umsatzprognose deutlich gesenkt