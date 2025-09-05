DAX23.747 +0,6%ESt505.348 +0,6%Top 10 Crypto15,63 -1,1%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1731 +0,1%Öl66,83 +1,8%Gold3.616 +0,8%
Heute im Fokus
DAX fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- AMD-Aktie mit Kurssturz -- BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron, Gold im Fokus
Top News
JP Morgan Chase & Co.: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält Overweight JP Morgan Chase & Co.: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält Overweight
Halten DAX-Gewinne zum Wochenauftakt? - Vertrauensfrage in Frankreich - Riskoprämien von Anleihen könnten steigen Halten DAX-Gewinne zum Wochenauftakt? - Vertrauensfrage in Frankreich - Riskoprämien von Anleihen könnten steigen
Suche...
Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk
Profil
Aktie im Fokus

SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Mittag fester

08.09.25 12:06 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SMA Solar. Zuletzt wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 19,25 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
19,69 EUR 0,97 EUR 5,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 19,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SMA Solar-Aktie bei 19,82 EUR. Bei 18,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 103.450 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. Mit einem Zuwachs von 29,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 43,17 Prozent Luft nach unten.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar-Aktie wird bei 18,00 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 397,55 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,577 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SMA Solar

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
18.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

