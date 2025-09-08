SMA Solar Aktie News: SMA Solar verbilligt sich am Dienstagmittag

SMA Solar im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,5 Prozent auf 18,19 EUR nach.

Das Papier von SMA Solar befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,5 Prozent auf 18,19 EUR ab. Das Tagestief markierte die SMA Solar-Aktie bei 17,88 EUR. Bei 18,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 92.329 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Bei 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Bei 10,94 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 39,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,00 EUR.

Am 07.08.2025 lud SMA Solar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar ein EPS von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 397,55 Mio. EUR gelegen.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -2,577 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar-Aktie steigt kräftig: Jefferies hebt Aktie auf 'Hold' an - Kursziel unverändert

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet

SMA Solar-Aktie mit kräftigem Kursrutsch: Umsatzprognose deutlich gesenkt