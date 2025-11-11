SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Fokus

Die Aktie von SMA Solar zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 28,00 EUR.

Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 28,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SMA Solar-Aktie bisher bei 28,06 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,80 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.696 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 07.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 60,93 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,00 EUR an.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Laut Analysten dürfte SMA Solar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -3,470 EUR einfahren.

