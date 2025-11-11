SMA Solar Aktie News: Anleger schicken SMA Solar am Mittag ins Plus
Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 29,26 EUR.
Das Papier von SMA Solar legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,6 Prozent auf 29,26 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,30 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 52.911 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2025 bei 29,30 EUR. Gewinne von 0,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 167,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SMA Solar-Aktie bei 20,00 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 357,15 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 397,55 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -3,470 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
