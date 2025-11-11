SMA Solar Aktie News: Anleger schicken SMA Solar am Mittag ins Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 29,26 EUR.

Das Papier von SMA Solar legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,6 Prozent auf 29,26 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,30 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 52.911 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2025 bei 29,30 EUR. Gewinne von 0,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 167,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SMA Solar-Aktie bei 20,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 357,15 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 397,55 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -3,470 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

