Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
ETF-Investments: Worauf Anleger beim Factsheet wirklich achten sollten ETF-Investments: Worauf Anleger beim Factsheet wirklich achten sollten
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump? US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Aktie im Fokus

SMA Solar Aktie News: Anleger schicken SMA Solar am Mittag ins Plus

11.11.25 12:04 Uhr
SMA Solar Aktie News: Anleger schicken SMA Solar am Mittag ins Plus

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 29,26 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
29,16 EUR 1,08 EUR 3,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von SMA Solar legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,6 Prozent auf 29,26 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,30 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 52.911 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2025 bei 29,30 EUR. Gewinne von 0,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 167,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SMA Solar-Aktie bei 20,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 357,15 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 397,55 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -3,470 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren verloren

Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei SMA Solar-Aktie

SMA Solar: Spannende Spekulation vor Neunmonatsbericht

Nachrichten zu SMA Solar AG

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
27.10.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen