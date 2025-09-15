DAX23.330 -1,8%ESt505.376 -1,2%Top 10 Crypto15,95 -0,3%Dow45.720 -0,4%Nas22.336 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1839 +0,6%Öl68,32 +1,3%Gold3.685 +0,2%
Blick auf Aktienkurs

SMA Solar Aktie News: SMA Solar schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

16.09.25 16:10 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Zuletzt ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 21,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
21,34 EUR 0,50 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:46 Uhr wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 21,20 EUR nach oben. Die SMA Solar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,50 EUR aus. Bei 20,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 112.736 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 24,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2025). Gewinne von 17,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 93,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 07.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar 0,45 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,817 EUR je SMA Solar-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

