SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SMA Solar. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 21,64 EUR.

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 21,64 EUR. Die SMA Solar-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,70 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,50 EUR. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.112 Stück gehandelt.

Bei 24,88 EUR markierte der Titel am 04.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 14,97 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 49,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die SMA Solar-Aktie im Durchschnitt mit 18,00 EUR.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 357,15 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SMA Solar 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,817 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.

