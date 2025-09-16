DAX23.620 +1,1%ESt505.423 +1,0%Top 10 Crypto16,36 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1828 +0,1%Öl67,60 -0,5%Gold3.655 -0,1%
SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Vormittag freundlich

18.09.25 09:30 Uhr
Die Aktie von SMA Solar zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 22,02 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
21,46 EUR -0,02 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 22,02 EUR. Bei 22,02 EUR erreichte die SMA Solar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.586 SMA Solar-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 11,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 10,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,00 EUR.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SMA Solar ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent verringert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,817 EUR je SMA Solar-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

