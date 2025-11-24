SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Montagnachmittag an Boden
Die Aktie von SMA Solar zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 32,40 EUR.
Um 15:53 Uhr sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 32,40 EUR zu. Bei 33,02 EUR erreichte die SMA Solar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 32,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 59.777 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Am 19.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,86 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,43 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,67 EUR je SMA Solar-Aktie aus.
Am 13.11.2025 äußerte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,94 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,27 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 449,88 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SMA Solar einen Umsatz von 300,37 Mio. EUR eingefahren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -4,256 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.
Analysen zu SMA Solar AG
