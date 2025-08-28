SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag gefragt

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 23,00 EUR.

Die Aktie notierte um 15:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 23,00 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 23,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,02 EUR. Zuletzt wechselten 54.355 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 8,17 Prozent wieder erreichen. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 52,43 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für SMA Solar-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,67 EUR aus.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar 0,45 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent verringert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,15 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

