SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Freitagvormittag fester
Die Aktie von SMA Solar zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 23,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SMA Solar-Aktie bisher bei 23,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,02 EUR. Zuletzt wechselten 4.153 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. 7,71 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 52,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,67 EUR an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 07.08.2025. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 397,55 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 357,15 Mio. EUR.
Den erwarteten Gewinn je SMA Solar-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,15 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor einem Jahr verdient
SMA Solar: Rückenwind aus den USA
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 10 Jahren bedeutet
Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SMA Solar Technology AG
Nachrichten zu SMA Solar AG
Analysen zu SMA Solar AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen