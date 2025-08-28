SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Freitagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SMA Solar zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 23,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SMA Solar-Aktie bisher bei 23,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,02 EUR. Zuletzt wechselten 4.153 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. 7,71 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 52,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,67 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 07.08.2025. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 397,55 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 357,15 Mio. EUR.

Den erwarteten Gewinn je SMA Solar-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,15 EUR fest.

