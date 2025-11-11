Snap Aktie News: Snap reagiert am Abend positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 8,75 USD.

Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 8,75 USD. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,89 USD aus. Bei 8,68 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.669.409 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 51,86 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,91 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 20,98 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Am 05.11.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Snap hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,09 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,51 Mrd. USD im Vergleich zu 1,37 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,354 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

