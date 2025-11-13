DAX24.213 -0,7%Est505.786 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1612 +0,2%Öl63,04 +0,6%Gold4.230 +0,8%
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag mit positiven Vorzeichen

13.11.25 12:04 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 16,59 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 16,59 GBP. Im Tageshoch stieg die Standard Chartered-Aktie bis auf 16,62 GBP. Mit einem Wert von 16,49 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 433.123 Standard Chartered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 0,18 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 8,73 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 47,39 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,290 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,461 USD belaufen.

Am 30.10.2025 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 GBP, nach 0,28 GBP im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,14 Prozent auf 7,53 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,20 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Standard Chartered am 24.02.2026 präsentieren. Am 19.02.2027 wird Standard Chartered schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,20 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

