Starke Zahlen

Zalando hat - noch ohne About You - im zweiten Quartal einstellige Wachstumsraten bei Umsatz und Bruttowarenvolumen sowie operativem Gewinn verzeichnet.

Die Marge blieb stabil, die Ergebnisse lagen im Rahmen der Konsenserwartungen.

Wie der Berliner Online-Modehändler mitteilte, stieg der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) im Quartal um 8 zum Vorjahr Prozent auf 186 Millionen Euro. Die Marge blieb stabil bei 6,5 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Der Umsatz wuchs um 7,3 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Das Bruttowarenvolumen (GMV), die für Online-Marktplätze wichtigere Größe, stieg um 5,0 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro.

Das Segment Business-to-Consumer (B2C) steigerte die Zahl der aktiven Kunden und Kundinnen um 6,1 Prozent auf 52,9 Millionen. Der Umsatz stieg um 6,8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT erreichte 174 Millionen Euro, 9 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Das Segment Business-to-Business (B2B) - Zalandos Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur für das E-Commerce-Geschäft von Marken und Einzelhändlern - verzeichnete den Angaben zufolge beim Umsatz zweistellige Wachstumsraten von 12,2 Prozent auf 262 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT lag bei 11 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Angetrieben wurde das Wachstum den Angaben durch Zeos Fulfilment, vor kurzem konnte der britische Modehändler als Logistikkunde gewonnen werden, die Kooperation soll im zweiten Halbjahr ausgeweitet werden.

Wer­bung Wer­bung

Zalando hat nun Ziele für das Gesamtjahr inklusive About You veröffentlicht. Ab dem dritten Quartal wird Zalando inklusive About You berichten.

Die Zalando-Aktie legt auf Tradegate zeitweise rund vier Prozent zu.

DOW JONES