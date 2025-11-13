Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Stellantis. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Stellantis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 9,24 EUR.

Mit einem Kurs von 9,24 EUR zeigte sich die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 9,37 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Stellantis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,20 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 9,37 EUR. Bisher wurden heute 9.834 Stellantis-Aktien gehandelt.

Bei 13,75 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 27,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,138 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,68 EUR.

Am 03.03.2021 äußerte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Stellantis 28,59 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28,59 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 03.03.2027 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,708 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

