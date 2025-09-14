Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Mittag gefragt
Die Aktie von Stellantis zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.
Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere um 11:38 Uhr 1,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Stellantis-Aktie bei 8,16 EUR. Bei 8,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 40.062 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Am 28.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,51 Prozent hinzugewinnen. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,08 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,224 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,83 EUR aus.
Am 03.03.2021 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 28,59 Mrd. EUR gegenüber 28,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,847 EUR im Jahr 2025 aus.
