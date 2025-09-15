DAX23.323 -1,8%ESt505.373 -1,3%Top 10 Crypto15,95 -0,3%Dow45.700 -0,4%Nas22.336 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1838 +0,6%Öl68,32 +1,3%Gold3.685 +0,2%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu
Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller
Profil
Notierung im Blick

Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Dienstagnachmittag höher

16.09.25 16:10 Uhr

16.09.25 16:10 Uhr
Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Dienstagnachmittag höher

Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Stellantis konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 8,18 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 8,18 EUR. Die Stellantis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 104.073 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,58 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 43,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,26 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 11,28 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,224 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,83 EUR für die Stellantis-Aktie.

Am 03.03.2021 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 28,59 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte Stellantis die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,847 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

