DAX zieht an -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Tesla-Aktie im Fokus: Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung soll Nachfrage ankurbeln
thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien
Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Vormittag gefragt

28.08.25 09:25 Uhr
Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Vormittag gefragt

Die Aktie von Stellantis zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Stellantis konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 8,35 EUR.

Stellantis
8,44 EUR 0,24 EUR 2,95%
Um 09:06 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 8,35 EUR. Im Tageshoch stieg die Stellantis-Aktie bis auf 8,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,33 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.812 Stellantis-Aktien.

Bei einem Wert von 15,26 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 82,78 Prozent zulegen. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,262 EUR. Im Vorjahr hatte Stellantis 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 03.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,99 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 28,59 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,960 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren

Stellantis-Aktie stabil: Stellantis traut sich wieder Ausblick zu und rechnet mit Erholung

Aktien von VW, BMW & Mercedes-Benz legen aber zu: EU-Neuwagenmarkt im Juni mit deutlichem Rückgang

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
