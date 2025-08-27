Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Vormittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Stellantis zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Stellantis konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 8,35 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 8,35 EUR. Im Tageshoch stieg die Stellantis-Aktie bis auf 8,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,33 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.812 Stellantis-Aktien.

Bei einem Wert von 15,26 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 82,78 Prozent zulegen. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,262 EUR. Im Vorjahr hatte Stellantis 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 03.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,99 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 28,59 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,960 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

