Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Mittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 47,00 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Steyr Motors-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 47,00 EUR ab. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,30 EUR nach. Bei 47,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.258 Stück gehandelt.

Bei 384,00 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 87,76 Prozent niedriger. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,45 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,855 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Steyr Motors am 25.02.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,52 EUR je Aktie belaufen.

