DAX24.213 -0,7%Est505.786 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1612 +0,2%Öl63,04 +0,6%Gold4.230 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Empower Europe. Die Zeit ist jetzt. Werden Sie Teil von Europas nächstem Kapitel. Empower Europe. Die Zeit ist jetzt. Werden Sie Teil von Europas nächstem Kapitel.
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Blick auf Aktienkurs

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Mittag ab

13.11.25 12:04 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Mittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 47,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
45,30 EUR -1,00 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr rutschte die Steyr Motors-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 47,00 EUR ab. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,30 EUR nach. Bei 47,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.258 Stück gehandelt.

Bei 384,00 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 87,76 Prozent niedriger. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,45 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,855 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Steyr Motors am 25.02.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,52 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Steyr Motors: Reichlich Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Steyr Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung