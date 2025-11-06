DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +0,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.854 -0,6%Euro1,1512 +0,1%Öl63,76 +0,3%Gold4.008 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 EVOTEC 566480 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank: Operativer Gewinn legt zu -- Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick
Scout24-Aktie: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro Scout24-Aktie: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF

Stillstand bei Top-Posten - Frauenanteil stagniert

06.11.25 07:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
85,40 EUR -0,20 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
93,02 EUR 0,16 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft kommt bei der Besetzung von Vorstandsposten mit Frauen nicht vom Fleck. Nach Jahren einer positiven Entwicklung stagnierte zuletzt der Frauenanteil in im Top-Management der 160 börsennotierten Unternehmen auf niedrigem Niveau, wie aus einem Bericht der gemeinnützigen deutsch-schwedischen AllBright Stiftung hervorgeht. "Wenn die deutsche Wirtschaft endlich wieder Fahrt aufnehmen will, muss sie das Potenzial der Frauen besser nutzen", erklärten Wiebke Ankersen und Christian Berg, Geschäftsführerin und Geschäftsführer der Stiftung.

Wer­bung

Nur knapp jedes fünfte Vorstandsmitglied laut Bericht weiblich

Für den Bericht nimmt die Stiftung den Frauenanteil in den Top-Etagen führender Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen, Schweden sowie in den USA unter die Lupe. Am 1. September dieses Jahres war in Deutschland demnach wie schon zum gleichen Stichtag des Vorjahres knapp jeder fünfte Vorstandsposten der 160 in den Aktienindizes DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen mit einer Frau besetzt.

Bei den neu hinzugekommenen Vorstandsmitgliedern betrug der Frauenanteil nur noch 20 Prozent - vor zwei Jahren seien es noch 37 Prozent gewesen. "So kann Deutschland im internationalen Vergleich nicht aufholen und fällt noch weiter hinter Spitzenreiter Großbritannien zurück", erklärte die Stiftung.

Am besten hätten noch die 40 Dax-Konzerne abgeschnitten: Mit rund 40 Prozent Frauenteil in deren Aufsichtsräten sei ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen in den Aufsichtsgremien erreicht, hieß es. In den Vorstandsetagen der Dax-Unternehmen dagegen lag der Frauenanteil bei lediglich 25,7 Prozent - damit landete Deutschland erneut auf dem vorletzten Platz vor Polen (18,8 Prozent Frauenanteil). Bei Spitzenreiter Großbritannien betrug der Frauenanteil 33,8 Prozent.

Wer­bung

"Rückgriff auf ganz alte Muster"

Als Grund für die Stagnation sieht die Stiftung eine "Krisenlähmung" der Wirtschaft. "Der Rückgriff auf ganz alte Muster bei der Wahl des Führungspersonals ist ein Reflex, der schon in der Corona-Krise zu beobachten war, aber keine Strategie für den Neustart", so Ankersen und Berg. Benötigt würden jetzt die besten Köpfe an der Spitze - "und das sind zur Hälfte Frauen."

Gerade die kriselnde deutsche Automobilindustrie sei "auffällig schlecht" aufgestellt, sagte Ankersen: So finde sich im Vorstand von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz), BMW und der Porsche AG (Porsche vz) nur jeweils eine Frau. Bei ihren Geschäftsmodellen komme die Branche nicht voran - und versuche, "auf allen Ebenen so lange wie möglich weiterzumachen wie bisher. Und das zeigt sich ja gerade, dass das natürlich überhaupt nicht geht."

Deutschland laut Statistik auch unter EU-Durchschnitt

Zuletzt hatte auch das Statistische Bundesamt berichtet, dass der Frauenanteil in Führungspositionen in Deutschland deutlich unter dem EU-Durchschnitt liegt - und sich seit 2014 praktisch nicht verändert hat. Demnach war im vergangenen Jahr mit einem Frauenanteil von 29,1 Prozent weniger als jede dritte Führungskraft in Deutschland weiblich. Der EU-Durchschnitt lag bei 35,2 Prozent. Erfasst wurden die Geschäftsführung kleiner Unternehmen, die Geschäftsführung oder Bereichsleitung großer Unternehmen sowie leitende Positionen im Verwaltungsdienst.

Wer­bung

Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit in einer bereits am Dienstag vorgestellten Studie, die auf dem IAB-Betriebspanel beruht. Obwohl Frauen mit 45 Prozent fast die Hälfte der Beschäftigten in der Privatwirtschaft stellen, seien lediglich 29 Prozent der obersten Führungskräfte weiblich, hieß es darin. Der Anteil habe sich seit mehr als 20 Jahren um lediglich 4 Prozentpunkte erhöht.

Zwar sei der Anteil von Frauen in Spitzenpositionen in Betrieben mit familienfreundlichen Maßnahmen stärker gestiegen als in Betrieben, die keine solchen Angebote haben, doch bleibe der "Gender Leadership Gap" (deutsch etwa: Geschlechtsbedingte Führungslücke) bestehen./csc/DP/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
08:36BMW KaufenDZ BANK
08:06BMW OutperformBernstein Research
05.11.2025BMW BuyUBS AG
05.11.2025BMW BuyWarburg Research
05.11.2025BMW OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:36BMW KaufenDZ BANK
08:06BMW OutperformBernstein Research
05.11.2025BMW BuyUBS AG
05.11.2025BMW BuyWarburg Research
05.11.2025BMW OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.11.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
17.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
15.10.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen