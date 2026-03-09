Strategischer Verkauf

Der Berliner Essenslieferdienst Delivery Hero trennt sich in einem Millionen-Deal von seinem Taiwan-Geschäft.

• Delivery Hero trennt sich von foodpanda Geschäft in Taiwan

• Kapitalstruktur soll verbessert werden

• Es handelt sich um eine strategische Unternehmensentscheidung



Wer­bung Wer­bung

Delivery Hero hat am 23. März 2026 einen Kaufvertrag mit Grab Holdings Holdings Limited unterzeichnet, der den Verkauf der foodpanda-Aktivitäten in Taiwan vorsieht. Die Transaktion umfasst die operative Tochtergesellschaft Foodpanda Taiwan Co., Ltd. und soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden.

Kaufpreis und Transaktionsstruktur

Für die Übernahme zahlt Grab auf Cash- und Debt-Free-Basis einen Betrag von 600 Millionen US-Dollar in bar. Der finale Kaufpreis kann noch bestimmten Anpassungen unterliegen. Die Vollziehung steht unter dem Vorbehalt marktüblicher aufschiebender Bedingungen sowie erforderlicher behördlicher Freigaben, einschließlich der fusionskontrollrechtlichen Genehmigung. Beide Parteien haben Sicherungsmechanismen vereinbart, darunter eine Break-Fee-Regelung, um die enge Kooperation während des Vollzugsprozesses zu gewährleisten.

Verwendung der Nettoerlöse

Delivery Hero plant, die aus dem Verkauf erzielten Nettoerlöse vorrangig zur Schuldentilgung einzusetzen. Dadurch soll die Kapitalstruktur des Konzerns verbessert und die finanzielle Stabilität sowie Flexibilität gestärkt werden. Darüber hinaus sind die Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.

Wer­bung Wer­bung

Wirtschaftliche Leistung des Taiwan-Geschäfts

Das foodpanda-Geschäft in Taiwan erwirtschaftete im Gesamtjahr 2025 ein Bruttowarenumsatzvolumen (GMV) von 1,5 Milliarden Euro (basierend auf einem Wechselkurs von 1 Euro zu 35,2 Taiwan-Dollar). Zudem erzielte die Einheit ein positives bereinigtes EBITDA vor Konzernkostenallokation. Die solide Performance unterstreicht die Marktstellung in der Region und macht das Geschäft zu einem attraktiven Asset für den Käufer.

Grab erweitert regionale Präsenz

Für Grab Holdings Limited bedeutet die Übernahme einen wichtigen Schritt zur Expansion in Ostasien. Das südostasiatische Technologieunternehmen kann durch die Integration seine Marktposition weiter ausbauen. Die Akquisition ergänzt das bestehende Portfolio in den Bereichen Fahrdienstvermittlung und Lieferservices und eröffnet neue Wachstumschancen im taiwanesischen Markt.

Strategische Neuausrichtung bei Delivery Hero

Der Verkauf ist Teil einer umfassenderen strategischen Neuausrichtung. Delivery Hero konzentriert sich zunehmend auf Kernmärkte und profitable Geschäftsbereiche, um eine nachhaltigere Entwicklung zu erreichen. Bereits im Dezember hatte der Konzern angekündigt, den Verkauf von Unternehmensteilen sowie strategische Partnerschaften zu prüfen, auch infolge von Investorendruck.

Wer­bung Wer­bung

Konzernstraffung als Option

Konzernchef Niklas Östberg sah den Verkauf als wichtigen ersten Schritt in der laufenden strategischen Prüfung des Konzerns. Laut ihm geht es darum, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Kapital optimal einzusetzen. Delivery Hero versucht bereits seit längerem, Teile seines Südostasien-Geschäfts abzustoßen; so scheiterten Anfang 2024 Verhandlungen mit anderen Interessenten, und ein geplanter Deal mit Uber über knapp eine Milliarde US-Dollar wurde von der taiwanesischen Wettbewerbsbehörde TFTC untersagt.

Um finanziellen Spielraum zu schaffen, brachte Delivery Hero zudem im Dezember 2024 die Nahost-Tochter Talabat in Dubai an die Börse, was dem Konzern knapp zwei Milliarden Euro einbrachte. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte das Unternehmen seinen Gewinn im Tagesgeschäft deutlich steigern: Das bereinigte Ebitda stieg auf über 900 Millionen Euro, getrieben durch ein Umsatzwachstum auf 14,8 Milliarden Euro.

JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero nach der Ankündigung des Verkaufs von Foodpanda in Taiwan mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Dies sei Folge zunehmenden Drucks der Aktionäre, durch Veräußerungen Wert zu schöpfen, sowie des Ende 2025 angekündigten strategischen Überprüfungsprozesses durch das Management, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dies sei nun der "erste Meilenstein". Der Preis von 600 Millionen US-Dollar in bar, den die Grab Holding zahlen wolle, sei "solide" und liege deutlich über den Markterwartungen. Sein Kursziel könnte dadurch um weitere zwei Euro steigen.

Die Aktie von Delivery Hero gewinnt auf XETRA zeitweise 10,30 Prozent auf 16,87 Euro.

Bettina Schneider, Claudia Stephan, Thomas Zoller, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX)