Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) gibt am Montagabend nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 328,37 USD.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 328,37 USD. In der Spitze büßte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 321,70 USD ein. Bei 328,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.593.946 Aktien.
Am 22.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD. Mit einem Zuwachs von 65,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 113,79 USD fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 31.07.2025 hat Strategy (ex MicroStrategy) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,60 USD, nach -0,57 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,74 Prozent auf 114,49 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111,44 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Strategy (ex MicroStrategy) einen Gewinn von 30,50 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
