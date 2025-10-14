DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.278 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.549 -0,6%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1605 +0,3%Öl62,25 -1,8%Gold4.132 +0,5%
Fokus auf Aktienkurs

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

14.10.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 302,89 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
264,70 EUR -9,00 EUR -3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 4,0 Prozent auf 302,89 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 297,34 USD. Bei 300,63 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 497.368 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD. 79,22 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 185,85 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Verlust von 38,64 Prozent wieder erreichen.

Am 31.07.2025 legte Strategy (ex MicroStrategy) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,57 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 114,49 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111,44 Mio. USD umgesetzt.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy).

In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 18,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
