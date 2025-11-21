Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagnachmittag zu

So bewegt sich Strategy (ex MicroStrategy)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 179,85 USD.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 179,85 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie legte bis auf 181,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 172,73 USD. Bisher wurden heute 1.561.880 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gehandelt.

Bei 542,85 USD erreichte der Titel am 22.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 201,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2025 bei 171,49 USD. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 4,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) -1,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 128,69 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 116,07 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 03.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,08 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

