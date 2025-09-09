DAX23.774 +0,2%ESt505.390 +0,4%Top 10 Crypto15,79 +2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.986 +0,7%Euro1,1700 -0,1%Öl66,92 +0,6%Gold3.656 +0,8%
Streaming-Markt in Deutschland wächst

10.09.25 12:24 Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der Markt für kostenpflichtige Streamingdienste und Pay-TV-Sender in Deutschland wächst. Nach Angaben des Verbands Privater Medien (Vaunet) legten die Umsätze im vergangenen Jahr um 6 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro zu. Für 2025 rechnet der Verband, der die privaten Rundfunkanbieter vertritt, mit einem weiteren Plus auf 5,8 Milliarden Euro.

Die Zahl der Bezahl-Abos bei Streaming-Plattformen liegt demnach inzwischen bei 22,1 Millionen. Im laufenden Jahr könnte sie auf 23,2 Millionen steigen, so die Prognose.

Trotz der positiven Marktentwicklung sieht Vaunet-Geschäftsführer Frank Giersberg Schwierigkeiten im Wettbewerb. "Der ungleiche Wettbewerb durch große Big-Tech-Plattformen" bleibe eine der größten Herausforderungen im Markt, sagte er. Weitere regulatorische Belastungen wären in dieser Marktsituation "ein völlig falsches Signal"./svv/DP/men

