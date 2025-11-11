DAX24.057 +0,4%Est505.716 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.360 -0,7%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1596 +0,3%Öl64,97 +1,4%Gold4.115 ±-0,0%
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Dienstagnachmittag mit Verlusten

11.11.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 39,24 USD abwärts.

Die Super Micro Computer-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 39,24 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 39,20 USD. Bei 39,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 700.833 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,35 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 69,09 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,25 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,04 Prozent.

Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 04.11.2025 äußerte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,49 Prozent zurück. Hier wurden 5,02 Mrd. USD gegenüber 5,94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q2 2026 wird am 03.02.2026 erwartet.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,12 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

