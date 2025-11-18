Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer präsentiert sich am Dienstagabend fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 35,47 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,0 Prozent auf 35,47 USD zu. Die Super Micro Computer-Aktie legte bis auf 35,65 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,30 USD. Bisher wurden heute 4.828.391 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,35 USD) erklomm das Papier am 20.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 87,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 43,61 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.11.2025 lud Super Micro Computer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Super Micro Computer mit einem Umsatz von insgesamt 5,02 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,49 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Super Micro Computer am 03.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,08 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

