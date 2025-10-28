SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) am Dienstagmittag massiv unter Druck

Notierung im Blick

Die Aktie von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 20,4 Prozent auf 28,84 EUR ab.

Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 20,4 Prozent auf 28,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,76 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,70 EUR. Von der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 552.415 Stück gehandelt.

Am 29.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 62,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 116,02 Prozent. Bei einem Wert von 24,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2025). Derzeit notiert die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie damit 20,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,365 EUR. Im Vorjahr erhielten SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,67 EUR.

Am 07.08.2025 lud SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,29 Prozent auf 143,24 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 99,27 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) einen Gewinn von 2,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

