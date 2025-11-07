T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 205,52 USD.

Um 15:53 Uhr wies die T-Mobile US-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 205,52 USD nach oben. Der Kurs der T-Mobile US-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 205,64 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 202,67 USD. Bisher wurden via NASDAQ 125.286 T-Mobile US-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,49 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 199,46 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 2,95 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,83 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,60 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 283,75 USD für die T-Mobile US-Aktie.

Am 23.10.2025 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei T-Mobile US noch ein Gewinn pro Aktie von 2,61 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,96 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von T-Mobile US veröffentlicht werden.

In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen

T-Mobile US-Aktie: Experten empfehlen T-Mobile US im Oktober mehrheitlich zum Kauf

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte ein T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr eingebracht