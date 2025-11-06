DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.059 -1,9%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1540 +0,4%Öl63,01 -0,9%Gold3.981 ±0,0%
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Donnerstagnachmittag tiefer

06.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 201,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
174,96 EUR -3,76 EUR -2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von T-Mobile US befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,4 Prozent auf 201,97 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die T-Mobile US-Aktie bis auf 201,44 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 202,17 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 135.397 T-Mobile US-Aktien.

Bei 276,49 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 26,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 201,44 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 0,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,83 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,60 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 283,75 USD für die T-Mobile US-Aktie.

Am 23.10.2025 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte T-Mobile US 2,61 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 20,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
