T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von T-Mobile US

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die T-Mobile US-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 205,41 USD ab.

Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 205,41 USD nach. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 205,41 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 205,61 USD. Zuletzt wechselten 63.915 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,60 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 202,74 USD am 04.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,83 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,60 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die T-Mobile US-Aktie bei 283,75 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte T-Mobile US am 23.10.2025. In Sachen EPS wurden 2,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte T-Mobile US 2,61 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 21,96 Mrd. USD gegenüber 20,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 10,10 USD je Aktie aus.

