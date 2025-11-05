DAX24.065 +0,5%Est505.676 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,10 +2,3%Nas23.492 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,28 -0,1%Gold3.981 +1,3%
Kursverlauf

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von T-Mobile US

05.11.25 16:08 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von T-Mobile US

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die T-Mobile US-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 205,41 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
178,72 EUR 0,34 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 205,41 USD nach. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 205,41 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 205,61 USD. Zuletzt wechselten 63.915 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,60 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 202,74 USD am 04.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,83 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,60 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die T-Mobile US-Aktie bei 283,75 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte T-Mobile US am 23.10.2025. In Sachen EPS wurden 2,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte T-Mobile US 2,61 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 21,96 Mrd. USD gegenüber 20,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 10,10 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
