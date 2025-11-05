T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken T-Mobile US am Mittwochabend auf rotes Terrain
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 204,70 USD nach.
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 204,70 USD. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 204,11 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 205,61 USD. Bisher wurden heute 274.316 T-Mobile US-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 276,49 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die T-Mobile US-Aktie somit 25,96 Prozent niedriger. Am 04.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 202,74 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,60 USD, nach 2,83 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 283,75 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte T-Mobile US am 23.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,96 Mrd. USD ausgewiesen.
Die T-Mobile US-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,10 USD je T-Mobile US-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.04.2016
|Sprint Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|10.12.2014
|Sprint Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
