T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Montagabend billiger

10.11.25 20:23 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Montagabend billiger

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 206,05 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
180,06 EUR 6,32 EUR 3,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 206,05 USD. In der Spitze büßte die T-Mobile US-Aktie bis auf 204,50 USD ein. Bei 206,19 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 385.477 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 276,49 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die T-Mobile US-Aktie 34,19 Prozent zulegen. Bei 199,46 USD fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für T-Mobile US-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,60 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 283,75 USD an.

Am 23.10.2025 äußerte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei T-Mobile US noch ein Gewinn pro Aktie von 2,61 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent auf 21,96 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
