So entwickelt sich T-Mobile US

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

10.11.25 16:08 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Kaum Ausschläge verzeichnete die T-Mobile US-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 207,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
180,06 EUR 6,32 EUR 3,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der T-Mobile US-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 207,04 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 207,15 USD. Das Tagestief markierte die T-Mobile US-Aktie bei 205,72 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 206,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 83.381 T-Mobile US-Aktien.

Bei 276,49 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 33,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 199,46 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 3,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,83 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,60 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 283,75 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,61 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,90 Prozent auf 21,96 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von T-Mobile US veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,06 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

