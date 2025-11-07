DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.966 -0,4%Bitcoin89.486 +2,0%Euro1,1566 +0,2%Öl63,61 +0,1%Gold4.001 +0,6%
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Abend mit Aufschlag

07.11.25 20:23 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Abend mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von T-Mobile US. Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
173,74 EUR -1,16 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die T-Mobile US-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 206,60 USD. Die T-Mobile US-Aktie zog in der Spitze bis auf 208,56 USD an. Bei 202,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.007.987 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Bei 276,49 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,46 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,46 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,60 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 283,75 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.10.2025. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,61 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 21,96 Mrd. USD gegenüber 20,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht.

In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
mehr Analysen