T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US verteidigt am Nachmittag Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Anleger zeigten sich zuletzt bei der T-Mobile US-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 220,52 USD.
Kaum Ausschläge verzeichnete die T-Mobile US-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 220,52 USD. Die T-Mobile US-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 220,79 USD aus. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 218,50 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 218,92 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 198.639 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,49 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 20,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 208,39 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,83 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,60 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 283,75 USD.
Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,61 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,96 Mrd. USD im Vergleich zu 20,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,14 USD je T-Mobile US-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
