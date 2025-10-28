T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US verteidigt Stellung am Dienstagabend

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagabend die Aktie von T-Mobile US. Bei der T-Mobile US-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 220,69 USD.

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr bei 220,69 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die T-Mobile US-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 222,80 USD aus. Das Tagestief markierte die T-Mobile US-Aktie bei 218,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 218,92 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 615.413 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der T-Mobile US-Aktie. Bei 208,39 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,60 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete T-Mobile US 2,83 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 283,75 USD.

Am 23.10.2025 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat T-Mobile US im vergangenen Quartal 21,96 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T-Mobile US 20,16 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte T-Mobile US am 04.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,14 USD je T-Mobile US-Aktie belaufen.

