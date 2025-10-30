T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,70 -0,3%Gold4.017 +1,8%
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließen im Minus -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Coinbase-Aktie fester: Krypto-Riese schlägt Erwartungen
Reddit-Aktie steigt: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Aktienentwicklung

30.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 211,15 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
184,42 EUR 1,42 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die T-Mobile US-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 211,15 USD abwärts. In der Spitze büßte die T-Mobile US-Aktie bis auf 210,40 USD ein. Bei 215,22 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 684.532 T-Mobile US-Aktien.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 276,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die T-Mobile US-Aktie 30,94 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 208,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.01.2025). Mit einem Kursverlust von 1,31 Prozent würde die T-Mobile US-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,83 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,60 USD je T-Mobile US-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 283,75 USD.

Am 23.10.2025 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 21,96 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 20,16 Mrd. USD umgesetzt.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

