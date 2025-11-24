Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target fällt am Montagabend

So entwickelt sich Target

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 85,73 USD nach.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 85,73 USD. Die Target-Aktie sank bis auf 85,63 USD. Bei 87,63 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 436.178 Target-Aktien den Besitzer.

Am 29.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,04 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,19 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 83,44 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 2,67 Prozent sinken.

Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,56 USD belaufen.

Am 19.11.2025 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 1,85 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,27 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,67 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.03.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 25.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,26 USD je Aktie in den Target-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester