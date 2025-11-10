DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.363 +1,6%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1545 -0,1%Öl63,45 -0,4%Gold4.096 +2,4%
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagnachmittag mit Kursplus

10.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 6,06 EUR nach oben.

TeamViewer
6,04 EUR 0,15 EUR 2,55%
Charts|News|Analysen
Das Papier von TeamViewer konnte um 15:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 6,06 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 6,12 EUR. Bei 5,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 875.826 TeamViewer-Aktien.

Am 02.05.2025 markierte das Papier bei 13,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 123,78 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 5,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Mit Abgaben von 3,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 11,93 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 168,68 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 189,48 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

05.11.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025TeamViewer HaltenDZ BANK
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
05.11.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025TeamViewer HaltenDZ BANK
22.10.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

