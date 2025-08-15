DAX24.267 -0,4%ESt505.414 -0,6%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.554 -1,8%Euro1,1687 -0,2%Öl66,16 +0,1%Gold3.348 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Mittag fester

18.08.25 12:05 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 9,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
9,16 EUR 0,08 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 9,14 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 9,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,09 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 254.673 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 49,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 8,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,113 EUR je TeamViewer-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,79 EUR.

TeamViewer gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 185,63 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

Teamviewer: Ertragserwartungen erfüllt - Bilanz macht Sorgen

