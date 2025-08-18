DAX24.432 +0,5%ESt505.486 +0,9%Top 10 Crypto15,80 -1,1%Dow44.981 +0,2%Nas21.410 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1669 +0,1%Öl66,04 -0,6%Gold3.326 -0,1%
So bewegt sich TeamViewer

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag behauptet

19.08.25 16:09 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag behauptet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 9,17 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
9,20 EUR 0,05 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TeamViewer-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 9,17 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 9,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 9,14 EUR. Bei 9,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 134.358 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 48,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2025 auf bis zu 8,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 5,18 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,113 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,79 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 29.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 185,63 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 164,12 Mio. EUR eingefahren.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.11.2026.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

