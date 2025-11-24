TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 5,48 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 5,48 EUR zu. Bei 5,56 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,47 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 148.310 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,55 EUR) erklomm das Papier am 02.05.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 147,26 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 1,82 Prozent wieder erreichen.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,93 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,33 Prozent auf 189,48 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je TeamViewer-Aktie.

