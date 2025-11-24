TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 5,47 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 5,47 EUR. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,48 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,47 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.187 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,55 EUR erreichte der Titel am 02.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 147,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (5,38 EUR). Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 1,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je TeamViewer-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 11,93 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 21.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 189,48 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 168,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 10.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

