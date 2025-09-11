Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Freitagabend kräftig

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Tesla. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 7,1 Prozent auf 395,15 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 7,1 Prozent auf 395,15 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 395,99 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 370,70 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 26.384.474 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 488,50 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 23,62 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2024 bei 212,12 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 249,38 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 23.07.2025 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 USD, nach 0,42 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 22,50 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,78 Prozent verringert.

Am 15.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,71 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

