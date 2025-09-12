DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.870 +0,1%Nas22.311 +0,8%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1771 +0,3%Öl67,43 +0,8%Gold3.680 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street in Grün -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie steigt trotzdem: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine - erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt Alphabet-Aktie steigt trotzdem: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine - erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt
Palantir-Aktie im Blick: Gegenwind - Einsatz in Deutschland nur unter bestimmten Voraussetzungen Palantir-Aktie im Blick: Gegenwind - Einsatz in Deutschland nur unter bestimmten Voraussetzungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Aktie im Fokus

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Abend freundlich

15.09.25 20:24 Uhr
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Abend freundlich

Die Aktie von Tesla gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,9 Prozent auf 411,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
348,35 EUR 10,65 EUR 3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 411,42 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 425,67 USD. Bei 422,68 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 27.264.744 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Mit einem Zuwachs von 18,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,12 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 48,44 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 249,38 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22,50 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,71 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank sieht Blasenrisiko im S&P 500

Tesla-Aktie zündet mit Mehrmonatshoch den Turbo: Anleger feiern Chart-Comeback

Gewinnmitnahmen nach Kursexplosion der Oracle-Aktie: Tesla-Chef Musk wieder reicher als Ellison

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ROBYN BECK/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen