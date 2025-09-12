Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Abend freundlich
Die Aktie von Tesla gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,9 Prozent auf 411,42 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 411,42 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 425,67 USD. Bei 422,68 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 27.264.744 Tesla-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Mit einem Zuwachs von 18,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,12 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 48,44 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 249,38 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22,50 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 vorlegen.
Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,71 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie
Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank sieht Blasenrisiko im S&P 500
Tesla-Aktie zündet mit Mehrmonatshoch den Turbo: Anleger feiern Chart-Comeback
Gewinnmitnahmen nach Kursexplosion der Oracle-Aktie: Tesla-Chef Musk wieder reicher als Ellison
Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ROBYN BECK/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|28.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen