Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Abend freundlich

Die Aktie von Tesla gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,9 Prozent auf 411,42 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 411,42 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 425,67 USD. Bei 422,68 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 27.264.744 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Mit einem Zuwachs von 18,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,12 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 48,44 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 249,38 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22,50 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,71 USD je Aktie.

