Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochabend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Tesla. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 420,15 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 420,15 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 409,67 USD. Bei 415,57 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.364.458 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 488,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,12 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 249,38 USD.

Am 23.07.2025 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.10.2025 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,74 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

