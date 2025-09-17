Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Abend nach

Tesla im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 424,55 USD.

Die Tesla-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 424,55 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 420,84 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 428,81 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.347.676 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 488,50 USD markierte der Titel am 19.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 15,06 Prozent zulegen. Bei 212,12 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 249,38 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,42 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 22,50 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 15.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,74 USD je Tesla-Aktie.

